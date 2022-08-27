В Гомеле три земельных участка продали по баснословной цене 1 27.08.2022, 10:06

1,710

иллюстрационное ФОТА: GAZETA.DT.UA

Сумы на аукционе оказались рекордными после протестов августа 2020 года.

17 августа в Гомельском горисполкоме состоялся аукцион по продаже права на аренду земельного участка в районе ледового дворца. Итоговая цена аукциона оказалась для Гомеля рекордной после событий августа 2020 года.

Издание «Флагшток» вспоминает три самые дорогие земельные участка, проданные в Гомеле за последние два года.

Земельный участок в районе пересечения улиц Мазурова-Бородина Т.С. (2,17 га) — 371 тыс. рублей

Участок на берегу Волотовского озера на противоположной стороне от ледового дворца можно с уверенностью назвать лакомым кусочком города. Об этом свидетельствует тот факт, что продажа квартиры в расположенном по соседству доме оказалась самой дорогой сделкой купли-продажи квартир в Гомеле в 2021 году.

Ранее данный земельный участок был зарезервирован под строительство аквапарка. Но за 14 лет инвестора, готового взять на себя строительство парка водных развлечений, так и не нашлось.

13 июня 2022 года Гомельский горисполком принял решение выделить данный участок для аренды сроком до 3 июня 2027 года. Целевое назначение для участка было определено достаточно широко. Здесь можно построить торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, объект торговли или общественного питания, а также «здание специализированного культурно-просветительского и зрелищного назначения». В то же время использование участка имеет и ограничения, связанные с расположением в водоохранной зоне.

Победителем аукциона стала компания из Минска, которая выкупила право аренды участка на 5 лет за 371 тыс. рублей. В ходе торгов начальная цена аукциона увеличилась в 6,7 раза.

Что именно здесь будет построено пока не известно. Представитель минской компании лишь сообщил, что планирует построить здесь торгово-развлекательный объект.

Участок незавершенного строительства в границах улиц Народного Ополчения и Совхозной (0,60 га) — 247 тыс. рублей

Строительство торгового центра на этом участке было начато еще в 2015 году. Товарищество, созданное из индивидуальных предпринимателей, планировало построить здесь торговый центр, специализирующийся на автомобильной тематике. Ради нового торгового центра был вырублен яблоневой сад. Однако предприниматели не смогли осилить проект и в августе 2022 года право аренды участка было повторно выставлено на продажу.

Упорных торгов не получилось. Итоговая цена за право пятилетней аренды составила 247 тыс. рублей, что лишь на 5% больше начальной цены.

Покупатель взял на себя обязательство завершить строительство объекта в сроки, предусмотренные проектной документацией, либо разработать и согласовать новый строительный проект в течение двух лет.

Участок по ул. 8-й Иногородней (0,09 га) — 104 тыс. рублей

10 ноября 2021 года в горисполкоме состоялись нешуточные торги за неприметный на первый взгляд участок в районе Гомельского завода станочных узлов. Данный участок предназначен для строительства и обслуживания автомойки или СТО.

Право пятилетней аренды участка размером 9 соток было выставлено на продажу всего за 734 рублей. В процессе торгов начальная цена была увеличена в 142 раза. В итоге покупатель заплатил за право аренды 104 тыс. рублей. Вероятной причиной повышенного интереса к данному земельному участку является отсутствие существенных ограничений по его использованию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».