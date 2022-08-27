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В израильской пустыне нашли роскошный особняк возрастом 1,2 тысячи лет

  • 27.08.2022, 10:55
В израильской пустыне нашли роскошный особняк возрастом 1,2 тысячи лет

Поместье находилось рядом с древней мечетью.

На юге пустыни Негев археологи нашли роскошный особняк возрастом 1,2 тысячи лет. В здании было четыре крыла с комнатами. Одно из них украшал мраморный коридор с каменным полом и декором на стенах. Рядом со зданием был внутренний двор. Во время раскопок ученые нашли древние артефакты, в том числе осколки изысканной посуды из стекла, пишет CBS News.

Под внутренним двором были обустроены подвалы — под землей было прохладней, чем в пустыне. Там среди прочего стояла цистерна с питьевой водой.

Богатые хозяева особняка использовали его как резиденцию и приемную для гостей. Скорее всего, в доме жил местный правитель.

Поместье находилось рядом с обнаруженной в июне древней мечетью, рассчитанной на несколько десятков верующих — мусульмане завоевали Негев в первой половине VII века.

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