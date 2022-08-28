Российская армия снова опозорилась: их шлемы можно пробить кулаком

Российская армия снова опозорилась: их шлемы можно пробить кулаком10
- 28.08.2022, 12:51
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Украинские бойцы протестировали на крепкость амуницию захватчиков.
В телеграм-каналах показывают видео украинских защитников, где они «тестируют» на крепкость амуницию захватчиков. Оказалось, что их каску можно пробить кулаком, сообщает «24 канал».
Бойцы ВСУ сняли видео с затрофеенной каской российского захватчика. «Аналогов ей нет» во всем мире. Только в противоположном смысле – она ведь настолько «крепка», что ее можно пробить рукой.
На видео украинский боец так и делает тестируя. Сначала бьет кулаком, а потом и головой. Каска смялась просто полностью.