Белорусский эпидемиолог: Штамм «ниндзя»-омикрон ускользает от иммунитета 7 29.08.2022, 9:36

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По степени заразности этот штамм может сравниться с корью.

Кандидат медицинских наук заведующая кафедрой эпидемиологии БГМУ Ирина Вальчук предупредила, что штамм коронавируса «ниндзя»-омикрон ускользает от иммунитета, пишет издание sb.by.

Вальчук рассказала, что свое название данный штамм ковида получил из-за своей способности быстро связываться с рецепторами и проникать в клетки организма человека.

- Название «Ниндзя» он получил за свою способность быстро и эффективно связываться с рецепторами и проникать в клетки нашего организма, ускользать от клеточного и гуморального иммунитета вызывать повторные случаи заболевания у переболевших коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной другими вариантами штамма «Омикрон», - отметила Вальчук.

И пояснила, что у первых штаммов COVID-19 репродуктивный коэффициент (количество человек, которых может заразить заболевший) составлял от 2 до 5, а у штамма «омикрон» данный коэффициент держится в среднем на уровне 10-11 человек.

- Специалисты предполагают, что по степени заразности ВА 2.75 может сравниться с корью, источник инфекции которой заражает в среднем от 11 до 14 человек, - заметила специалист.

По словам Вальчук, каждый новый субвариант штамма «омикрон» характеризуется большей степенью заразности заболевшего человека для окружающих.

- Хочу отметить, что каждый новый субвариант штамма «Омикрон» характеризуется большей степенью заразности заболевшего человека для окружающих, более коротким инкубационным периодом, более высоким репродуктивным показателем и большей скоростью распространения инфекции, - отметила она.

Вальчук добавила, что человек, заразившийся штаммом ковида «омикрон», может стать заразным уже в первые сутки. Что касается степени тяжести течения болезни, то она существенно не меняется.

- По-прежнему в подавляющем большинстве регистрируются легкие и в меньшей мере среднетяжелые случаи заболевания. В отличие от штамма «Дельта», который циркулировал в Беларуси осенью 2021 года, «омикрон» практически не вызывает поражения легких и полисистемного воспалительного процесса с большим количеством осложнений, - уточнила Вальчук.

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