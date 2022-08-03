закрыть
3 августа 2022, среда, 1:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ПВО сбила семь из восьми выпущенных по Украине российских ракет

  • 3.08.2022, 1:00
ПВО сбила семь из восьми выпущенных по Украине российских ракет

Оккупанты атаковали Украину с Каспийского моря.

2 августа, около 17:00, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспийского моря. Украинская противовоздушная оборона сбила семь ракет из восьми выпущенных. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Для нанесения удара россияне применили стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей нашей страны.

«Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска, и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил», – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ сообщили об одном попадании — во Львовской области поражен зенитный ракетный комплекс. Информация об ущербе и пострадавших уточняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников