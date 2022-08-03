ПВО сбила семь из восьми выпущенных по Украине российских ракет 3.08.2022, 1:00

Оккупанты атаковали Украину с Каспийского моря.

2 августа, около 17:00, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспийского моря. Украинская противовоздушная оборона сбила семь ракет из восьми выпущенных. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Для нанесения удара россияне применили стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей нашей страны.

«Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска, и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил», – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ сообщили об одном попадании — во Львовской области поражен зенитный ракетный комплекс. Информация об ущербе и пострадавших уточняется.

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