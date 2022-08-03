Секретарь СНБО о новом оружии для Украины: Мы о таких названиях только мечтали 3.08.2022, 5:00

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Алексей Данилов

Украина получит еще одну оборонительную поддержку на сумму до $550 миллионов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о новом оружии, которое получит Украина. Он отметил, что раньше о таких названиях мы могли только мечтать.

Об этом Данилов рассказал в интервью «24 каналу».

По его словам, Украина получит то, о чем раньше она только мечтала.

«Мы сейчас договариваемся, чтобы она пришла как можно скорее. Скорость – очень важный вопрос. Ну и качество... Мы о таких названиях в марте только мечтали. Я очень хорошо помню, как президент собирал каждое утро и каждый вечер, каждый день (совещания - прим.)... Все сидели и ломали головы, где что взять, какую помощь взять», - рассказал Данилов.

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