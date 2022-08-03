Белорусы будут продавать автомобили по новым правилам: что изменилось 1 3.08.2022, 9:55

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Эксперт-юрист прокомментировала нововведения.

18 июля вышел указ № 246, который меняет правила покупки, продажи, дарения и обмена автомобилей. Эксперт в гражданском и трудовом праве Ольга Лысаковская специально для Myfin.by прокомментировала нововведения законодательства, которые будут применяться в Беларуси уже через 6 месяцев.

Авто по счет-справке больше ни продать, ни купить?

С 2023 года чтобы купить, продать, подарить или обменять автомобиль в Беларуси, нужно будет заключать договор купли-продажи, мены или дарения в письменной форме. Нововведение касается как физических лиц, так ИП и юридических лиц. Причем сделки между физическими лицами можно будет либо зарегистрировать в ГАИ, либо нотариально удостоверить в нотариальных конторах и бюро.

При государственной регистрации договора отчуждения автомобиля между гражданами на каждом из трех экземпляров договора проставляются:

печать государственного органа;

ФИО работника ГАИ или нотариуса;

подпись указанного должностного лица;

дата регистрации сделки.

В указе № 246 сказано, что за государственную регистрацию договора плата не взимается. Договоры, заключаемые между «физиком» и юрлицом, «физиком» и ИП, регистрировать не нужно.

Пока новый указ не вступил в силу, подтверждением заключения сделки купли-продажи автомобиля между юрлицом (или ИП) и «физиком» является счет-справка (документ, который выписывают организации или частные предприниматели, получившие лицензию на торговлю автомобилями), выдаваемая покупателю. То есть нововведения усложнят процедуру купли-продажи, но позволят лучше контролировать оборот транспортных средств в Беларуси и уменьшат риск мошенничества.

Как правильно оформить договор?

Указ № 246 содержит перечень пунктов, которые в обязательном порядке должны содержаться в договорах отчуждения транспортных средств:

ФИО и паспортные данные участников сделки;

указанные выше сведения + УНП – для индивидуальных предпринимателей;

полное наименование юридического адреса и УНП – для юридических лиц;

права и обязанности сторон договора;

идентификационные сведения об автомобиле;

реквизиты свидетельства о регистрации автомобиля;

цена автомобиля (при заключении договора купли-продажи);

данные о разнице в ценах автомобилей или о ее отсутствии (при заключении договора мены);

сведения об отсутствии арестов и запрещений на отчуждение автомобиля;

ответственность сторон за нарушение положений договора.

Никакой налички? Как оплачивать покупку автомобиля по новым правилам

Переход права собственности на автомобиль, согласно нововведениям, осуществляется в момент:

регистрации сделки в ГАИ;

удостоверения договора в нотариальной конторе или нотариальном бюро;

передачи автомобиля по акту приема-передачи (если сделку проводят граждане и юридические лица или ИП).

Кроме того, расчеты между гражданами и юридическими лицами или ИП при обмене или продаже автомобилей допускаются исключительно в безналичной форме. Если договор заключается только между физическими лицами, возможность наличных расчетов остается.

Новый указ о регулировании рыночных отношений, связанных с оборотом автомобилей, исключает возможность продавать, дарить и обменивать автомобили только по счет-справке, обязав граждан и юридических лиц заключать договор в письменной форме. Кроме того, корректировки законодательства устанавливают опцию для сторон удостоверить договор у нотариуса. Исключена также возможность наличных расчетов при сделках между гражданами и юридическими лицами или ИП.

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