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В Беларуси начались проблемы в работе одного из самых популярных онлайн-кинотеатров

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  • 3.08.2022, 16:06
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В Беларуси начались проблемы в работе одного из самых популярных онлайн-кинотеатров

Сервис уже более пяти месяцев не доступен в России.

В Беларуси в работе одного из самых популярных онлайн-кинотеатров начались проблемы – учитывая, что сервис уже более пяти месяцев не доступен в России, пользователи и даже партнерские службы сообщают о его уходе и из нашей страны. Однако в поддержке Megogo эту информацию опровергают, говоря о «проблемах с техническим провайдером».

У белорусских пользователей онлайн-кинотеатра Megogo с начала недели наблюдаются трудности с получением доступа: система выдает ошибку при попытке запустить фильмы или сериалы и даже не позволяет войти в учетную запись. Из-за этого в отечественных соцсетях заговорили об уходе сервиса из нашей страны.

При этом какая-либо информация касательно возникших у белорусов проблем в официальных источниках Megogo отсутствует. Однако брестский интернет-провайдер Wikilink 1 августа сообщил со ссылкой на данные своего партнера – интерактивного сервиса KOTTV (ООО «Комплексные облачные технологии») – о прекращении работы Megogo на территории Беларуси.

Тем не менее, в поддержке онлайн-кинотеатра журналисту Myfin.by сообщили, что информация об уходе Megogo из нашей страны не соответствует действительности. Там заявили, что в данный момент наблюдаются только проблемы с техническим провайдером, через которого проходят оплаты, однако примерный срок устранения неполадок назвать затруднились – лишь заверили, что делают все, чтобы найти решение проблемы.

Напомним, 2 марта гендиректор российского Megogo Виктор Чеканов заявил о прекращении его деятельности в России в связи с отзывом франшизы украинскими основателями бренда. Сервис являлся одним из крупнейших в восточной соседке Беларуси: в первом полугодии 2021 года с долей рынка в 7,4% он занимал там 4-е место.

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