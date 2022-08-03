Ученые нашли благоприятные для жизни условия на спутнике Сатурна 2 3.08.2022, 17:11

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Исследователи определили необычный источник тепла.

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что подледные океаны, которые покрывают поверхность спутника Сатурна Энцелада, могут быть чуть менее солеными, чем океаны Земли. Это открытие увеличивает вероятность того, что на небесном теле может существовать жизнь.

По словам астрономов, Энцелад покрыт чистым, ярким льдом. В новом исследовании специалисты захотели определить характеристики этого ледяного панциря, для чего разработали теоретическую модель, подробно описывающую, как соленость океана, океанские течения и геометрия льда влияют друг на друга. После этого ученые изменили модель, чтобы максимально точно воспроизвести свойства льда Энцелада.

В результате было обнаружено, что более соленые океаны скрываются под более толстым слоем льда на полюсах спутника, тогда как на экваторе лед тоньше, а вода под ним менее соленая.

Исследователи установили, что соленость вод Энцелада может достигать 30 граммов соли на килограмм воды. Для сравнения, океаны Земли имеют соленость 35 граммов соли на килограмм воды.

Помимо этого, ученые определили механизм циркуляции подледного океана. По словам астрономов, течения связаны с разницей температуры воды, что также важно для наличия возможной жизни. Команда обнаружила, что со дна океана Энцелада исходит некоторое количество тепла, что, возможно, указывает на существование тепловых источников на дне. Ученые не исключают, что, как и на Земле, в будущем в них может быть найдена жизнь.

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