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В чилийской пустыне появилась гигантская загадочная воронка

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  • 3.08.2022, 18:38
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В чилийской пустыне появилась гигантская загадочная воронка

Фотофакт.

В Чили на территории пустыни Атакама образовалась воронка размерами с теннисный корт. Образование необычной структуры уже привлекло внимание экспертов, которые начали изучать этот вопрос, сообщает AFP.

Отмечается, что воронка появилась недалеко от медного рудника. Ее диаметр оценивается в 32 метра, а глубина – в два раза больше. Воронка образовалась в 800 километрах к северу от Сантьяго, столицы Чили.

Эксперты уже очертили 100-метровый периметр безопасности вокруг воронки. Отмечается, что она появилась рядом с шахтой Алькапарроса, которая принадлежит канадской компании Lundin Mining.

В компании уже заявили, что не было нанесено никаких повреждений оборудованию или инфраструктурным объектам, персонал шахты также не пострадал. С момента обнаружения воронка остается стабильной.

Вместе с тем, работы в районе появления воронки временно приостановили, чтобы исключить риск дальнейшего обрушения.

Директор Национального агентства геологии и добычи полезных ископаемых Дэвид Монтенегро заявил о том, что эксперты пытаются установить причину образования воронки, а также намерены предпринять все меры, которые необходимы для защиты жизней и безопасности рабочих и людей, которые живут недалеко от места обрушения.

Чили – это крупнейший производитель меди в мире, на долю этой страны приходится примерно четверть мировых поставок этого металла.

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