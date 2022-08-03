закрыть
3 августа 2022, среда, 20:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержали директора турфирмы «Виаполь»

5
  • 3.08.2022, 19:04
  • 6,436
В Минске задержали директора турфирмы «Виаполь»
Галина Потаева

На Галину Потаеву «настучала» активистка-ябатька.

В Минске задержана Галина Потаева — директор и основатель туристической компании «Виаполь», работающей на белорусском рынке уже 30 лет. Сообщение об этом появилось вечером 3 августа в одном из телеграм-каналов ГУБОПиК.

Галина Потаева — кандидат географических наук, раньше работала доцентом одной из кафедр географического факультета БГУ. Сейчас на странице кафедры экономической и социальной географии она указана в числе ее известных выпускников. Кроме того, Потаева является (по крайней мере, еще не так давно являлась) главой секции въездного и внутреннего туризма Республиканского союза туристических организаций.

К задержанию Потаевой, по всей видимости, имеет отношение одиозная провластная активистка из Гродно Ольга Бондарева (та самая, которая пыталась отменить концерты Киркорова и борется с гродненскими властями, чтобы те отказались присваивать Островецкой районной библиотеке имя местного уроженца, знаменитого белорусского филолога Адама Мальдиса, который, по мнению Бондаревой, являлся «махровым националистом»).

Утром 3 августа Бондарева в своем телеграм-канале начала атаку на Республиканский союз туристических организаций, назвав его «бчбшным кублом», и припомнила обращение экскурсоводов и работников туризма с осуждением насилия в отношении протестующих, которое было размещено на сайте РСТО 25 августа 2020 года.

Затем Бондарева перешла лично на Галину Потаеву. Она опубликовала множество скриншотов ее личной страницы в Facebook.

В течение менее чем часа Бондарева сделала шесть постов о Галине Потаевой и в конце обратилась к сотрудникам ГУБОПиК и прокуратуры с просьбой расследовать деятельность Потаевой и работников «Виаполя» и дать им правовую оценку. «С этим надо кончать», — написала провластная активистка в 11.15.

Спустя шесть часов в одном из каналов силовиков появилось сообщение о задержании Галины Потаевой и «покаянное» видео с ней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара