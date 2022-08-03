В Минске задержали директора турфирмы «Виаполь» 5 3.08.2022, 19:04

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Галина Потаева

На Галину Потаеву «настучала» активистка-ябатька.

В Минске задержана Галина Потаева — директор и основатель туристической компании «Виаполь», работающей на белорусском рынке уже 30 лет. Сообщение об этом появилось вечером 3 августа в одном из телеграм-каналов ГУБОПиК.

Галина Потаева — кандидат географических наук, раньше работала доцентом одной из кафедр географического факультета БГУ. Сейчас на странице кафедры экономической и социальной географии она указана в числе ее известных выпускников. Кроме того, Потаева является (по крайней мере, еще не так давно являлась) главой секции въездного и внутреннего туризма Республиканского союза туристических организаций.

К задержанию Потаевой, по всей видимости, имеет отношение одиозная провластная активистка из Гродно Ольга Бондарева (та самая, которая пыталась отменить концерты Киркорова и борется с гродненскими властями, чтобы те отказались присваивать Островецкой районной библиотеке имя местного уроженца, знаменитого белорусского филолога Адама Мальдиса, который, по мнению Бондаревой, являлся «махровым националистом»).

Утром 3 августа Бондарева в своем телеграм-канале начала атаку на Республиканский союз туристических организаций, назвав его «бчбшным кублом», и припомнила обращение экскурсоводов и работников туризма с осуждением насилия в отношении протестующих, которое было размещено на сайте РСТО 25 августа 2020 года.

Затем Бондарева перешла лично на Галину Потаеву. Она опубликовала множество скриншотов ее личной страницы в Facebook.

В течение менее чем часа Бондарева сделала шесть постов о Галине Потаевой и в конце обратилась к сотрудникам ГУБОПиК и прокуратуры с просьбой расследовать деятельность Потаевой и работников «Виаполя» и дать им правовую оценку. «С этим надо кончать», — написала провластная активистка в 11.15.

Спустя шесть часов в одном из каналов силовиков появилось сообщение о задержании Галины Потаевой и «покаянное» видео с ней.

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