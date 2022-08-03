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Крупнейший контейнерный перевозчик мира анонсировал разрыв связей с РФ

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  • 3.08.2022, 19:12
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Крупнейший контейнерный перевозчик мира анонсировал разрыв связей с РФ

Все грузовые рейсы в Россию уже прекращены.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moller-Maersk продолжает сворачивать деятельность в России, что в конечном итоге приведет к полному уходу из страны. Все грузовые рейсы в Россию и из России уже прекращены, говорится в отчете компании за второй квартал.

Компания продолжает продавать активы, в том числе миноритарную долю в размере 30,75% Global Ports Investments (GPI).

Потери в первом полугодии в связи с приостановкой деятельности в России компания оценила в $624 млн. В целом во втором квартале выручка Maersk выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 1,5 раза, до $21,7 млрд, EBITDA выросла вдвое, до $10,3 млрд, операционная прибыль увеличилась в 2,2 раза, составив $8,9 млрд.

В марте Maersk объявила, что в течение полугода свернет операции в России из-за войны в Украине. В компании пообещали за месяц вывезти из страны порядка 50 000 своих контейнеров, в основном порожних.

«С самого начала конфликта в Украине нашим приоритетом было обеспечение безопасности и благополучия наших сотрудников. Этот приоритет мы сохраняем и в связи с этим решением. В ходе поэтапного сворачивания деятельности Maersk в России в ближайшие шесть месяцев мы сделаем все, что в наших силах, для поддержки наших российских сотрудников и членов семей», — сообщил Maersk.

A.P. Moeller Maersk A/S — мировой лидер в сфере контейнерных перевозок и управления портами. Компании принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.

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