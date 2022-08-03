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SpaceX выпустила футуристичный рюкзак для перевозки терминалов Starlink

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  • 3.08.2022, 22:40
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SpaceX выпустила футуристичный рюкзак для перевозки терминалов Starlink

Сколько он стоит.

SpaceX выпустила футуристичный рюкзак для перевозки терминалов Starlink. Он представляет собой жесткий чехол с застежкой-молнией, лямками для рюкзака, а также ручками сверху и снизу.

Его размер составляет 64,8 х 43,2 х 33,7 см, вес – 4,5 кг. Как утверждает производитель, этого будет достаточно для всех предметов, входящих в комплект Starlink включая маршрутизатор, базу и кабели.

В SpaceX считают, что аксессуар будет пользоваться спросом у тех, кто часто перемещается с комплектом Starlink. Например, у отпускников или тех, кто живет в домах на колесах.

Стоимость рюкзака – $250.

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