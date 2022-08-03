Украинцы уничтожили два склада боеприпасов и группу россиян в Херсонской области
- 3.08.2022, 23:01
На сколько украинские военные уменьшили армию РФ.
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских склада боеприпасов и группу российских оккупантов в Чернобаевке и Бериславе Херсонской области.
Об этом сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.
В общем, украинские защитники уменьшили российскую армию на:
19 военных,
мобильную станцию спутниковой связи,
противотанковый ракетный комплекс,
два автомобиля,
два полевых склада.