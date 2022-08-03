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Украинцы уничтожили два склада боеприпасов и группу россиян в Херсонской области

  • 3.08.2022, 23:01
Украинцы уничтожили два склада боеприпасов и группу россиян в Херсонской области
иллюстрационное фото

На сколько украинские военные уменьшили армию РФ.

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских склада боеприпасов и группу российских оккупантов в Чернобаевке и Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

В общем, украинские защитники уменьшили российскую армию на:

19 военных,

мобильную станцию спутниковой связи,

противотанковый ракетный комплекс,

два автомобиля,

два полевых склада.

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