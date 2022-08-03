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Конгрессмен от штата Индиана Джеки Валорски погибла в ДТП

  • 3.08.2022, 23:57
  • 2,182
Конгрессмен от штата Индиана Джеки Валорски погибла в ДТП
Джеки Валорски

Ей было 58 лет.

Член Конгресса США, республиканка от штата Индиана Джеки Валорски погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, 3 августа сообщает Fox News.

Телеканал сообщает, что авария произошла днем недалеко от города Наппани, штат Индиана.

В результате столкновения двух автомобилей в аварии погибли три человека, включая 58-летнюю Валорски.

Член Конгресса Валорски представляла свой штат с 2012 года.

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