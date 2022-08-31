Роман Бессмертный: Судьба Лукашенко решена 1 31.08.2022, 8:18

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Пора заняться вопросами будущего Беларуси.

Украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью Charter97.org прокомментировал последние события на юго-востоке Украины и роль Лукашенко в ядерном шантаже Кремля.

— ВСУ начали контрнаступление на юге Украины. Как вы оцениваете ситуацию на Херсонском направлении?

— Если обратить внимание на вчерашние информационные извещения, которые делал Генштаб, ни о каком контрнаступлении речи не ведется. Идут тяжелые позиционные бои. Суть этих боев в том, что поставлена задача выдавить противника со всей территории Украины. И на данный момент идут фрагментарные бои по все линии фронта. А можно или нельзя считать их контрнаступлением — это вопрос к Генеральному штабу. В заключительной информации не говорилось про контрнаступление. То, что говорилось на протяжении дня, источником этого были или социальные сети, или отдельные лица, комментаторы, или неполная, препарированная информация давалась отдельными военными подразделениями. Поэтому с точки зрения официальной позиции по состоянию на вчерашний день, ни о каком контрнаступлении речи не ведется. Даже в комментариях Пентагона речь ведется о позиционных боях на отдельных участках. Вот о чем сегодня можно говорить с полной уверенностью.

Продолжаются атаки с использованием ракетных систем залпового огня на склады с боеприпасами оккупантов. Идет уничтожение вооружения и живой силы противника, баз, которые обеспечивают материально-ресурсные резервы группировки российских войск на территории Украины. Об этом можно говорить, есть официальная статистика и так далее.

— На фоне успехов ВСУ эксперты отмечают ряд важных моментов: Шойгу отстранили от руководства армией РФ, усилился ядерный шантаж, в то же время в Кремле якобы «хотят переговоров». Как провалы российской армии в Украине повлияли на тактику и стратегию Кремля?

— Информация об отстранении Шойгу пришла от британской разведки, поэтому ее надо и воспринимать как информацию от британской разведки, а не как решение Путина. На моей памяти Шойгу уже третий раз отстраняют от управления вооруженными силами. Для более глубокого понимания: управление вооруженными силами осуществляется через Генеральный штаб, Шойгу — министр обороны. По российскому законодательству он имеет определенное влияние на Генштаб и управление войсками, но это не непосредственное управление. Поэтому это надо иметь в виду.

По поводу успехов вооруженных сил по линии фронта: если взять последнее время, то каждый день ВСУ освобождали около пяти населенных пунктов. Поэтому говорить о том, что состоялся прорыв, я не могу. Можно утверждать, что продвижение украинских войск идет, особенно на юго-восточном направлении. Как видно из всего, чем больше поставляется вооружений в рамках формата «Рамштайн», тем успешней проходит продвижение и тем больший ущерб наносится российской армии.

Последние недели Россия использует ядерный шантаж, разговоры по поводу взрыва на Запорожской АЭС, всячески подстрекает Лукашенко к разговорам о перевооружении тактической авиации для несения ядерного вооружения. Это говорит о том, что так как Россия усадила Украину за стол переговоров по экспорту продовольствия, также была попытка усадить за стол переговоров по поводу ядерной безопасности. Для этого даже использовали заседание Совета безопасности ООН. Суть этих маневров была направлена на то, чтобы сделать за счет какого-то переговорного процесса паузу в развитии ситуации на линии фронта, зафиксировать ее. И это время использовать для перевооружения, мобилизации личного состава, подготовки для работы с иранскими беспилотниками и так далее, для восстановления группировки с целью продолжить атаки на Украину.

Украинская сторона абсолютно правильно среагировала фразой, не помню, кто ее сказал из окружения президента, что переговоры идут на юге Украины. И идут единственным способом — нанесением ударов по противнику. С моей точки зрения, никаких разговоров сейчас о переговорах вести невозможно, и президент на это среагировал абсолютно правильно. Пускай оккупанты уходят с территории Украины — тогда можно думать о каких-то переговорах.

— Вы упомянули, что Путин активно подключил к ядерному шантажу и Лукашенко. Насколько велика вероятность, что белорусский диктатор применит ядерное оружие?

— Лукашенко заявил, что была проведена модернизация белорусских самолетов для несения ядерного вооружения. Но он не понимает, что говорит. С точки зрения международного права это является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Это серьезная вещь, так как сегодня даже программы мирного атома очень серьезно регулируются. Об этом говорят и последние события вокруг Запорожской атомной станции, миссия МАГАТЭ, которая сегодня находится в Украине.

А то, что Лукашенко так заговорил, явно было инспирировано Кремлем. Можно совместить последние события: ситуацию на Запорожской АЭС, заседание Совета безопасности, разговоры Лукашенко, заявление Генерального секретаря ООН об отказе от ядерных испытаний, не говоря уже о работе вокруг ядерной программе Ирана, заявлении Министра обороны Израиля и так далее. По существу сегодня накручивается тема ядерной безопасности. Она нужна Кремлю для того, чтобы убедить Киев сесть за стол переговоров и принять российскую позицию.

Но надо понимать, что Лукашенко не дает себе отчет, о чем говорит. Ни о каком ядерном оружии Беларуси речи идти не может. Если оно и будет находиться на территории Беларуси, то только как оружие российское и только под управлением руководства Российской Федерации. Все это говорит о том, что на сегодняшний день создается отдельный инфомир в вопросах ядерной безопасности. И это используется как аргумент в различных ситуациях: военной, военно-политической, военно-стратегической, экономической и так далее. Тем более что этот вопрос связан с развитием ситуации вокруг энергетической судьбы Европы на протяжении холодного периода 22-го 23-го годов.

— Как изменится положение Лукашенко в случае успеха контрнаступления ВСУ? К чему стоит готовиться белорусскому диктатору?

— Не применяя силу по отношению к российским базам, находящимся на территории Беларуси, российским военным частям, которые обстреливают Украину с территории Беларуси, тем самым затягивается вопрос развязки этой войны. И это подтверждено действиями Украины по территории Крыма, ведь статус Крыма и и Беларуси по отношению к России не отличаются. Самопровозглашенные вожди, правительства и так далее, все это находится в управлении российской стороны. С точки зрения международного права, права войны, украинская армия не обязана перебирать способы, как наносить удары по противнику. И то, что не наносится удар по российским частям на территории Беларуси, это большая ошибка.

— В последнее время было много ударов ВСУ по тылам тылу российской армии, в том числе и по Крыму. Одновременно с этим имели место взрывы на российской военной авиабазе под Гомелем. Что ждет Лукашенко в случае, если он пойдет на эскалацию на фоне поражений армии РФ на юге Украины? Может ли диктатор чувствовать себя в безопасности в своих резиденциях?

— Судьба Лукашенко решена, его ждет трибунал, если он, конечно, останется в живых. Об этом даже разговора не может быть. Другое дело — судьба Беларуси, белорусского народа. Я бы больше сейчас обращал внимание на вопрос будущего Беларуси. Когда я говорю о Беларуси, я не имею ввиду Лукашенко, а когда говорю о Лукашенко — не имею в виду Беларусь, а ту свиту, которая носит хвосты за ним.

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