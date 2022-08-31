В некоторых регионах Беларуси 1 сентября ограничат продажу алкоголя 31.08.2022, 23:59

Объявлены «дни трезвости».

В некоторых районах Беларуси 1 сентября будет ограничена продажа алкоголя. Решение об этом принимают местные власти.

Ограничения на продажу вводят «в связи с проведением мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма и приуроченных ко Дню знаний».

В большинстве случаев ограничения, принимаемые местными властями, вводятся на сутки, однако есть и исключения.

Например, в Житковичском, Кормянском, Речицком, Жлобинском, Лельчицком, Рогачевском районах спиртное не будут продавать с 08.00 1 сентября до

до 08.00 2 сентября.

А в Глубокском, Ляховичском, Славгородском, Поставском, Ивановском, Ушачском продажа алкоголя будет ограничена с 00.00 до 24.00 1 сентября.

Самый короткий «день трезвости» пройдет в Бешенковичском районе — он продлится с 7.00 до 17.00 1 сентября.

К тому же запрет не полный — алкоголь можно купить на розлив в кафе, столовых, ресторанах и торговых объектах в пунктах пропуска на границе. Также в некоторых случаях введены дополнительные послабления для свадеб, поминок и юбилеев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».