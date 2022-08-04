Байден сдал пятый положительный тест на COVID-19 4.08.2022, 3:00

Джо Байден

Президент США чувсвтует себя хорошо.

Президент США Джо Байден, который соблюдает карантин из-за недавнего заражения COVID-19, сдал положительный тест пятый день подряд. Отчет лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора доступен на сайте Белого дома.

По словам О'Коннора, глава государства чувствует себя хорошо, у него не наблюдается повышенная температура. 79-летнего Байдена все еще мучает небольшой кашель, однако приступы случаются реже, чем накануне, отметил врач.

«Его температура, пульс, артериальное давление, частота дыхания и насыщение кислородом остаются полностью нормальными. Его легкие остаются чистыми», – заявил специалист, добавив, что Байден продолжит соблюдать режим самоизоляции.

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