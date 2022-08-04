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Украинские артиллеристы уничтожили колонну вражеской техники при попытке наступления

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  • 4.08.2022, 10:19
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Украинские артиллеристы уничтожили колонну вражеской техники при попытке наступления

Сражение произошло на Харьковщине.

Бойцы Вооруженных сил Украины в Харьковской области отбили атаку войск России. Оккупанты с большим количеством техники пытались пойти в наступление, но столкнулись с сопротивлением украинских военных. Корректировка огня с воздуха позволила артиллерии уничтожить военную технику врага.

Как сообщает 45-я Отдельная артиллерийская бригада ВСУ в Facebook, аэроразведка установила, что на одном из направлений в Харьковской области значительное число вражеской военной техники и личного состава выдвинулись с целью наступления на украинские позиции.

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