В Беларуси появился новый платежный сервис

В Беларуси появился новый платежный сервис1
- 4.08.2022, 11:09
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Он уже интегрирован в двух белорусских банков.
Резидент Парка высоких технологий XPAY запустил новый цифровой платежный сервис. Продукт этого стартапа уже интегрирован в системы двух белорусских банков — ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк БелВЭБ», сообщает пресс-служба ПВТ.
Сервис XPAY рассчитан на использование бизнесом, банками и иными финансовыми организациями, применим в торговле, страховании, медицине, туризме и других сферах.
Как отмечают разработчики, решения XPAY предоставляют банкам возможность оказания услуг интернет-эквайринга на основе автоматизированных инструментов.
Сервис функционирует с соблюдением международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) и ежегодной независимой сертификацией.