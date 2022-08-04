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В Беларуси появился новый платежный сервис

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  • 4.08.2022, 11:09
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В Беларуси появился новый платежный сервис

Он уже интегрирован в двух белорусских банков.

Резидент Парка высоких технологий XPAY запустил новый цифровой платежный сервис. Продукт этого стартапа уже интегрирован в системы двух белорусских банков — ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк БелВЭБ», сообщает пресс-служба ПВТ.

Сервис XPAY рассчитан на использование бизнесом, банками и иными финансовыми организациями, применим в торговле, страховании, медицине, туризме и других сферах.

Как отмечают разработчики, решения XPAY предоставляют банкам возможность оказания услуг интернет-эквайринга на основе автоматизированных инструментов.

Сервис функционирует с соблюдением международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) и ежегодной независимой сертификацией.

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