Валерий Сахащик: Белорусские бойцы в Украине - бесстрашные самураи 4.08.2022, 14:53

Валерий Сахащик

Это генофонд нации и завтрашний день системы национальной безопасности Беларуси.

Завершился первый месяц непосредственного участия подразделений белорусского полка «Погоня» в боевых действиях в Украине. Месяц на фронте, на переднем крае, на направлении главного удара - это немало. Уже можно делать первые осторожные выводы, пишет специально для Charter97.org один из основателей полка, бывший командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик.

Вывод первый.

Обещание молиться за нас белорусской диаспоры в Чехии исполняется. Боженька нас хранит. Все наши парни целы и невредимы, несмотря на то, что многократно были в совершенно отчаянных переделках. Мы никогда не забудем помощи наших замечательных земляков в этой стране. И я уверен, когда полк «Погоня» после нашей Победы расположится в красивом военном городке на родине, улица, ведущая к центральному КПП полка будет носить имя белорусской диаспоры в Чехии. Их помощь огромна, она не имеет ни денежного, ни материального выражения. Это материализовавшаяся душа белорусской нации! А трогательные открытки «ВЯРТАЙЦЕСЯ ЖЫВЫМI», вложенные в каждую упаковку с вещами, бойцы хранят как самое дорогое и передадут своим детям.

Вывод второй.

Как ни пытались издеваться над нами все, кому ни лень, за длительную подготовку к выполнению боевых задач, мы видим, что мы были правы. Командование украинской бригады, которой переданы наши подразделения, оценивает уровень профессионализма наших офицеров и солдат как исключительно высокий, так же как уровень боевого духа и мотивированности, сплоченность подразделений, четкое взаимодействие в командах, взаимное доверие, дружбу, коллективизм.

Мы успели за время подготовки не только дать бойцам устойчивые функциональные навыки, но и позволить им связаться прочными узами настоящей мужской дружбы. И это очень помогает на войне - возможность четко делать свою работу, не сомневаясь, что спина надежно прикрыта другом. Мы успели разобраться в особенностях этой войны (а таких войн на Земле не было со времен Корейской войны 1950-53 годов), отработать правильную программу и методику подготовки и реализовать все это.

Вывод третий.

Наши парни - самые лучшие. Это действительно генофонд нации и завтрашний день системы национальной безопасности Беларуси.

Образованные, целеустремленные, бесстрашные самураи, о каждом из которых можно писать книгу.

За этот месяц произошло два боевых эпизода, вписанных в журнал учета боевых действий бригады, как подвиги. И оба раза на острие атаки прорвавшихся танков и мотопехоты орков совместно с украинскими, американскими и грузинскими побратимами было наше подразделение под командованием офицера с позывным Алесь. Парни отработали хладнокровно, четко, профессионально и уничтожили прорвавшегося врага.

А подразделение медэвака во главе с командиром с позывным Рэд просто творит чудеса, 24/7 вытаскивая из под огня раненых товарищей. Уверен, что по мотивам их подвигов Голливуд снимет фильм. Тем более, что американцев они тоже уже вытаскивали, к сожалению, не всех живыми.

Вывод четвертый.

Мы сделали правильно, что не стали сразу набирать большое количество людей. Проверив на практике наш замысел по созданию полка 21 века, мы спокойно можем укрупняться и тиражироваться. Что и начнем в ближайшее время.

Кстати.

Закончил обучение и выдвигается для боевого применения наш отряд аэроразведки, великолепно оснащенный благодаря нашим патриотам-спонсорам.

Спасибо всем добрым людям за и поддержку. Ваша помощь, ваши молитвы - это самое дорогое, что может быть для нас сейчас в мире.

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