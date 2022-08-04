«Джеймс Уэбб» открыл галактику, которая заинтриговала ученых 4.08.2022, 17:48

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Исследование поможет узнать, что происходит в молодых галактиках.

В недавнем исследовании, представленном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, исследовательская группа, воспользовавшись первым набором данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), обнаружила галактику-кандидата CEERS-93316, которая сформировалась примерно через 250 миллионов лет после Большого взрыва, сообщает astronews.ru. CEERS-93316 также имеет рекордный показатель красного смещения: z = 16,7. Это открытие чрезвычайно интригует, поскольку демонстрирует возможности JWST, который начал отправлять свои первые данные всего несколько недель назад. CEERS расшифровывается как Cosmic Evolution Early Release Science Survey(«Ранний выпуск научного исследования космической эволюции»). Этой аббревиатурой обозначают данные, полученные с помощью JWST.

«Удивительно, что JWST уже нашел такого далекого кандидата в галактики, учитывая, что это только первый набор данных», — говорит Каллум Доннан, доктор наук Эдинбургского университета и ведущий автор исследования. — «Важно отметить, что для полной уверенности нам потребуются последующие наблюдения с использованием спектроскопии. Вот почему мы пока называем CEERS-93316 кандидатом в галактики».

Исследование CEERS-93316 поможет ученым узнать, что происходит в молодых галактиках вскоре после Большого взрыва.

«После Большого Взрыва Вселенная вступила в период, известный как темные века, время, когда еще не родились звезды», — объясняет доктор Ребекка Боулер, научный сотрудник Манчестерского университета и соавтор исследования. — «Наблюдения за этой галактикой отодвигают нас к тому времени, когда, как мы думаем, формировались первые галактики».

«В принципе, JWST может обнаруживать галактики с красным смещением больше 20, которые образовались менее чем через 200 миллионов лет после Большого взрыва, — говорит Боулер. — Эти галактики, вероятно, будет чрезвычайно трудно найти, но обнаружение CERRS-93316 дает нам надежду на то, что они могут существовать».

Доннан и Боулер заявили, что пока дальнейших наблюдений за CEERS-93316 не планируется, но они возможны в будущем.

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