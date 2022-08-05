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У дельфинов обнаружили память, как у человека

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  • 5.08.2022, 8:14
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У дельфинов обнаружили память, как у человека

Ученые провели эксперимент с восемью афалинами.

За последние годы вышло огромное число публикаций, доказывающих, что дельфины-афалины обладают поразительными способностями, очень напоминающими человеческие. Так, они используют особые свисты, аналогичные человеческим именам, и могут учиться у сородичей новым трюкам не ради каких-то преимуществ, а просто для забавы.

Теперь ученые обнаружили, что эти животные способны не просто запоминать события из прошлого, но и их последовательность, место, где они произошли, и связанные с этим эмоции, которые на момент запоминания не имеют особого значения. Иными словами, афалины — наряду с несколькими видами сухопутных животных — обладают эпизодической памятью, долгое время считавшейся доступной исключительно людям, пишет Current Biology.

Чтобы понять это, ученые провели эксперимент с восемью дельфинами, которым предложили игру: в разных местах на краю круглого бассейна стояли люди, но только у одного в руках был мячик. Животному нужно было с первой попытки подплыть к нужному человеку и «попросить» игрушку.

Тренировки поделили на две части: менялись то люди, держащие мяч, то места, на которых они стояли. Затем игра усложнилась: теперь мячик был спрятан за спиной, так что дельфинам требовалось угадать нужного человека, покопавшись в памяти и вспомнив, где «держатель мяча» стоял в прошлый раз (вопрос «Где?») или, если люди занимали позиции на другой стороне бассейна, кем он был (вопрос «Кто?»).

Весь эксперимент занял два дня, и в тестовой фазе все восемь животных смогли правильно ответить на вопрос «Где?», а семь из восьми успешно ответили и на вопрос «Кто?». Иными словами, дельфины продемонстрировали, что не просто запоминают события из прошлого («Человек дал мне мяч»), но и сопутствующий контекст («Человек, стоящий на втором месте справа / Человек в красной рубашке дал мне мяч»).

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