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Rzeczpospolita: Белорусские программисты получили 94% виз по программе релокации в Польшу

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  • 5.08.2022, 9:44
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Rzeczpospolita: Белорусские программисты получили 94% виз по программе релокации в Польшу

Белорусы стали второй по численности группой мигрантов в стране после украинцев.

Война в Украине усиливает нехватку кадров в польском ИT: западные компании, уходящие из России и Беларуси, теперь нередко размещают заказы в Польше. Поэтому ожидается, что спрос на услуги ИТ-специалистов будет расти, а устранить нехватку кадров помогут релоканты из Беларуси и России. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Согласно отчету агентства занятости ManpowerGroup, у ИТ-специалистов — первая строчка в топе дефицитных специальностей Польши в 2022. По данным Центрального статистического управления, 48% ИТ-компаний страдают от дефицита кадров, передает телеграм-канал о польском IT Dzik pic.

По данным польского МИД, к середине июля визы для релокации квалифицированных специалистов Polish business harbour (PBH) получили 44,3 тысячи белорусов (прибавка к июньским данным — +1,4 тысячи за полмесяца). Это более 94% виз, выданных гражданам нескольких стран в рамках PBH. Более двух пятых из них было выдано после начала российского вторжения в Украину.

По мнению Rzeczpospolita, во многом благодаря программе PBH белорусы стали второй по численности группой иностранцев в Польше после украинцев. На конец июня у более чем 50 тысяч белорусов был действующий вид на жительство в Польше, по данным Управления по делам иностранцев.

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