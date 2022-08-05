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Экс-глава Нацбанка Беларуси: Инфляция в 36,7% — реальный сценарий

  • 5.08.2022, 10:03
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Экс-глава Нацбанка Беларуси: Инфляция в 36,7% — реальный сценарий
Станислав Богданкевич

Падение ВВП гораздо выше тех данных, которые показывает официальная статистика.

Raiffeisenbank опубликовал прогноз по инфляции в Беларуси. Один из сценариев говорит, что в 2023 году рост цен может достичь 36,7%. Сбудется ли этот прогноз? Сайт Charter97.org задал этот вопрос экс-главе Нацбанка Беларуси Станиславу Богданкевичу.

— Это вполне реальный сценарий, потому что в этом году инфляция по официальным данным будет порядка 20%, а в реальности даже выше. В следующем году вряд ли что-то поменяется, учитывая реальную ситуацию в экономике и изоляцию Беларуси от цивилизованного мира. Предложение тех качественных товаров, которые есть на Западе, будет все меньше и меньше, учитывая те санкции и экономическую изоляцию, в которую попал режим Лукашенко.

Денежная масса есть, а товарная масса снижается. Это все ведет к повышении цен. Валютный курс стоит, но это происходит из-за того, что нет спроса на валюту, нет возможности приобретать высококачественные западные товары. Изоляция и санкции сказываются. В этом году упал грузооборот, согласно официальной статистике, упал более чем на 20%. Это значит, что товарной массы нет, производства нет. Поэтому на самом деле падение ВВП гораздо выше тех данных, которые показывает официальная статистика.

— В чем главные причины разгона инфляции?

— Сотни тысяч людей уехали из страны, трудоспособная часть населения значительно уменьшилась. Уход представителей информационных технологий также оказал заметное влияние, многие программисты уехали в Грузию, Польшу, Литву, другие страны. Это же должно было сказаться на экономике. Из-за уменьшения количества рабочих идет уменьшение ВВП, качество и объем услуг, которые оказывает Беларусь. Денежная масса не уменьшается, немного растет даже, а товарная масса сокращается. Это все ведет к ускорению инфляции.

— Насколько инфляция в Беларуси приводит к обеднению населения? Ведь повышения зарплат и социальных выплат никак не успевают за повышением цен.

— Тут есть прямая прогрессия. Пенсия у меня как была, так и осталась, а цены взлетели на 20 с лишним процентов. Это значит, что я обеднел на 20 с лишним процентов. Учитывая уровень зарплат, пенсий и роста цен, люди стали получать гораздо меньше. Номинальное повышение выплат не успевает за ростом цен. Падение уровня жизни в такой ситуации пусть и не на 20%, а немного ниже, но оно будет. Оно уже есть.

Я восьмидесятипятилетний человек, сужу по стоимости лекарств. Цены на них взвинчены, они полетели вверх. Но не только на лекарствах население беднеет, а буквально на всем. Рыба, мясо и многие другие продукты дорожают. И цены на них растут больше, чем в среднем инфляция. Это в первую очередь затрагивает ту часть населения, которая большую часть своего дохода тратит на товары первой необходимости, на продовольствие и так далее. Сейчас идет обнищание населения.

Белорусы пожинают плоды тех первых более-менее демократических выборов, которые привели к власти Лукашенко. У народа была реальная возможность голосовать за правого националиста Позняка, члена-корреспондента Академии наук Шушкевича, за коммуниста Новикова. Но люди выбрали популиста-колхозника Лукашенко и сейчас за это отвечают. Если бы удалось сохранить демократию, то его бы на следующих выборах не избрали.

— Стоит ли готовиться к еще более трудным временам?

— Трудные времена еще придут. Сейчас идет потеря суверенитета, независимости, милитаризация экономики. Происходит перекачка валового продукта на так называемую оборону, военные нужды и репрессивный аппарат. Это все приводит к тому, что объективных возможностей для улучшения уровня жизни просто нет.

Но я надеюсь, что мои сыновья, внуки будут жить в свободной цивилизованной демократической Беларуси. И молодое поколение поднимет уровень жизни, вернет уважение к правам и свободам личности. Я надеюсь на лучшее будущее родной Беларуси.

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