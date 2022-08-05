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Как в Беларуси на самом деле подорожали продукты питания

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  • 5.08.2022, 11:05
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Как в Беларуси на самом деле подорожали продукты питания

Журналисты «посетили» онлайн-гипермаркет и оценили реальные размеры инфляции.

Официально годовая инфляция в Беларуси в июне этого года составила 17,6 %. При этом беларусы жалуются, что на самом деле цены выросли куда сильнее, чем свидетельствует государственная статистика.

«Белсат» сравнил цены в прошлом году и в этом году в онлан-гипермаркете и посмотрел, на сколько за год стали дороже продукты питания.

Онлайн-гипермаркет e-dostavka.by в прошлом году в качестве рекламы на страницах сообщал, что магазин возвращает прошлогодние цены и сильно будет их держать. В этом году такой рекламы больше нет. Сравнение продуктов питания в определенных категориях свидетельствует, что обещание удержать не удалось.

Для сравнения «Белсат» нашел цены на продукты в этом магазине в начале августа прошлого года и существующие цены, которые отображаются на странице сейчас.

«Белсат» подсчитал, что свинина, а для сравнения мы проанализировали цены на лопаточную часть, стала дороже на почти 4 рубля, или более чем на 40 %. Рыба (минтай) за год стала дороже на 2 рубля, или почти на 50 %. Цена на яйца выросла за год почти на 1 рубль, или на 59 %

Существенно стали отличаться за год цены на сметану, хлеб и масло. Это как раз продукты, цены на которые обещало контролировать государство.

За последний год подсолнечное масло подорожало в белорусских магазинах на более чем 1,5 рубля, или на 63 %. Сахар стал дороже на 83 копейки, или на 48 %. Среди других социальнозначных товаров, цены которых регулирует государство, также видим подорожание. Так, цены на муку выросли от 31 копейки, или на 24 %. Шоколад стал дороже на 70 копеек, или на 57 %.

Отсюда можно сделать вывод, что действительно, инфляционные ощущения граждан страны превышают озвученные официально 17% роста цен. Беларусы жалуются, что зарплаты на месяц не хватает. К тому же официально при росте цен наблюдается падение зарплат.

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