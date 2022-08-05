закрыть
5 августа 2022, пятница, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литовская погранслужба: Ситуация на границе с Беларусью накалена

  • 5.08.2022, 15:50
Литовская погранслужба: Ситуация на границе с Беларусью накалена

Потоки нелегалов выросли.

На границе Литвы и Беларуси обстановка накаляется – наблюдается рост числа нелегальных мигрантов, сказал глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев. Он сказал, что уже обратились за помощью к Литовской армии и полиции. Глава СОГГ просит жителей, которые намереваются ехать в Беларусь, хорошо подумать, есть ли необходимость в такой поездке – поскольку в Беларуси их могут ждать провокации, сообщает Delfi.

"В Литве сегодня жарко, около 30 градусов, жарко и на границе Литвы, в плане безопасности. Потоки выросли, уже несколько недель мы наблюдаем рост числа нелегалов.

Уже был установлен рекорд этого года - за сутки не впустили больше 100 человек. Давно такого не было.

Сейчас фиксируем около 60–70 случаев попытки незаконного пересечения границы, столько мигрантов не впускаем.

В Польше и Латвии потоки мигрантов меньше или же их нет вообще.

"Все больше случаев нелегального проникновения фиксируем на севере, в Вильнюсском районе, в Швенченисе, в Адутишкисе. Там не везде есть заграждения и системы защиты, поэтому мигранты организовано пытаются прорваться. Пока удается вовремя пресечь эти попытки", – сказал Любаев.

По-прежнему фиксируются случаи повреждения физического барьера – это, по его словам, делают и мигранты и белорусские пограничники.

"С начала этого года зафиксировано около 100 случаев повреждения физического барьера, в том числе случайные (во время строительных работ) или повреждения, нанесенные животными. В 70% заграждения повреждают там, где нет систем наблюдения", – сказал глава СОГГ.

По его словам, белорусы учат мигрантов, как преодолеть барьеры, какие места выбирать, иногда сами разрезают колючую проволоку. "И впускают мигрантов на территорию Литвы", – заметил Любаев.

"Работы по установке физического барьера подходят к концу (осталось около 20 км). До конца года планируем завершить установку систем наблюдения", – продолжил он.

После того, как выросли потоки нелегалов, СОГГ обратилась за помощью к армии и полиции.

И-за напряженной обстановки гражданам Литвы не рекомендуют ездить в Беларусь – якобы белорусы могут обвинить в перевозке наркотиков, могут забрать паспорт, испортить его, могут задержать человека.

"О том, что не рекомендуется ездить в Беларусь, говорят не только пограничники, но и ДГБ, МИД, МВД <...>. Каждый, кто планирует ехать в Беларусь, должен серьезно оценить и принять решение, человек сам должен отвечать за принятое решение", – сказал на LNK Любаев.

По его словам, сейчас было бы сложно помочь необоснованно задержанному в Беларуси гражданину Литвы.

"Я думаю, государство предприняло бы все необходимое, чтобы помочь такому гражданину, но сейчас возможности ограничены. Ситуация в корне изменилась, вряд ли наши консульские работники смогут чем-либо помочь. У нас нет сотрудничества, которое раньше было с белорусскими пограничниками, было бы сложно оказать помощь такому человеку", – сказал Любаев.

Он назвал причины, по которым граждане Литвы ездят в Беларусь, и посоветовал не делать этого: "Большая часть тех, кто едет в Беларусь, говорят, что едут к родственникам, близким, знакомым, может, купить что-то".

"Я все же считаю, что сейчас наши граждане могут путешествовать по Европе, видимо, стоит обратить свой взгляд на Западную Европу, на демократические страны. А если по разным причинам – может, чтобы навестить знакомых, родных – решают ехать в Беларусь, надо все взвесить и ответственно принимать решение, надо понимать и знать, что возможны провокации, тогда человеку сложно будет оказать помощь, а может даже невозможно", – подчеркнул Любаев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко