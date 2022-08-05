США требуют немедленного освобождения белорусской журналистки Ирины Славниковой

США требуют немедленного освобождения белорусской журналистки Ирины Славниковой3
- 5.08.2022, 21:01
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Ее приговорили в Беларуси к пяти годам лишения свободы.
Соединенные Штаты Америки требуют немедленного освобождения журналистки Польского телевидения (TVP) Ирины Славниковой, приговоренной в Беларуси к 5 годам лишения свободы. Об этом в интервью «Белсату» сообщил посол США в Польше Марк Бжезинский.
«Правительство США в полном составе поддерживает демократических активистов и тех белорусов, которые борются за свободу. Мы гордимся ими, гордимся их борьбой, мы признаем их жертвы и страдания, которые переживают они и их семьи. И я хорошо проинформирован, что журналистка Ирина Славникова остается в тюрьме в Беларуси.
Она несет лишения из-за своей профессии, из-за работы в СМИ, свободных медиа. Мы солидарны с ней и призываем освободить ее немедленно», – заявил Марк Бжезинский.