Эрфан Кудусов: Неизвестно, что мы будем освобождать раньше - Крым или Беларусь 5 6.08.2022, 8:58

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Эрфан Кудусов

Фото: investigator.org.ua

У полка Калиновского хорошие контакты с подразделениями крымско-татарских добровольцев.

Как будет проходить деоккупация Крыма и освобождение Беларуси? Об этом в программе Studio X-97 рассказал известный гражданский активист, одним из лидеров крымскотатарского народа Эрфан Кудусов:

— Беларусь сегодня находится в ситуации фактической оккупации, без всяких сомнений. Оттуда летят ракеты и русские готовят удары, один уже удар отбили, но сегодня, знаете, у нас есть контакты с полком Кастуся Калиновского, нашими подразделениями. Мы друг друга знаем. У нас подразделение «Крым» крымско-татарских бойцов и подразделение имени Номана Челебиджихана.

И это проблема для России, понимаете. Неизвестно, что мы будем первее освобождать вместе: Минск или Крым. Мы не знаем, но мы готовимся.

— Готовиться надо и к одному, и к другому.

— Да. Это может быть в одно и то же время. То, что это произойдет в ближайшее время — это точно. Контакты есть, работа есть и я думаю, что это скоро произойдет. Все должны быть к этому готовы. И крымские татары в Крыму, и белорусы в Беларуси, и все те группы, которые могли бы подключиться, должны подключаться сейчас. Сейчас ключевой момент для этого, чтобы иметь рядом дружественное плечо.

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