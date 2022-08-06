Китайские военные перестали отвечать на звонки из США после визита Пелоси на Тайвань 6.08.2022, 10:00

Об этом сообщает издание Politico.

Высшие военные чиновники Китая перестали отвечать на звонки своих американских коллег после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

По информации издания, дозвониться до своих китайских коллег неоднократно пытались министр обороны США Ллойд Остин и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Ответа не последовало.

Вчера Китай объявил, что прекращает некоторые официальные контакты с высокопоставленными военными командирами США, в том числе региональными командирами, а также переговоры о безопасности на море. Однако представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что, хотя заявление «не полностью исключает возможность общения высокопоставленных военнослужащих», отметив, что оно увеличивает риски.

После визита Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал военные учения, которые проходят вокруг территории острова. На этой неделе китайские войска запустили ракеты в направлении его территории, а по крайней мере одна ракета пролетела над самим Тайванем.

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