Девальвация близко: в белорусской экономике появились важные «звоночки» 13 6.08.2022, 10:39

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Фото: Reuters

Предприятиям скоро придется просто останавливать производство.

Белорусская экономика, по мнению Нацбанка, «преодолела серьезные кризисные испытания». Но все ли так хорошо, как пытаются показать пропагандисты? На что стоит обратить внимание и какие неприятные признаки созревающих проблем, в том числе возможной девальвации, можно заметить уже сейчас, рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова специально для Myfin.by.

Инфляционные ожидания резко выросли

– На минувшей неделе Нацбанк опубликовал полугодовой отчет, в котором подвел итоги работы регулятора. В целом доклад можно охарактеризовать как оптимистичный. Все действительно так хорошо или Нацбанк что-то упускает в своем докладе?

– Регулятор справился с очень тяжелой ситуацией оттока вкладов в марте, когда люди пытались снимать рублевые сбережения и переводить их в валюту. В этом ему помогли решения, принятые еще в прошлые годы, когда депозиты были разделены на отзывные и безотзывные. Очевидно, что снять безотзывной депозит на порядки сложнее, что уже второй раз после августа 2020-го спасает белорусскую банковскую систему от панических настроений вкладчиков.

Это также позволило Нацбанку не вводить жесткие ограничения на валютном рынке, в отличие от российского финансового регулятора.

С другой стороны, есть темы, о которых говорилось мельком или не очень подробно. Например, во время трансляции отчета нам показали график инфляционных ожиданий, который в бумажный отчет уже не вошел. Инфляционные ожидания перестали публиковать после начала кризиса этой весной. Видимо, из-за того, что на графике было видно, как эти инфляционные ожидания резко выросли в марте-апреле.

Есть и незатронутые темы. Например, проблема избытка ликвидности у банков и то, к чему она может привести. Избыток этот формируется в том числе, потому что Нацбанк выкупает валюту с внутреннего рынка, взамен вбрасывается рублевая масса и никак не стерилизуется, что означает фактическую эмиссию рублей. Также мы могли наблюдать, как банки выкупают облигации Минфина по фантастически низким ставкам. Вероятно, это происходит по рекомендации регулятора. И какие масштабы такой эмиссии, к чему она может привести, какие проблемы могут возникнуть в экономике – эти вопросы в докладе оказались не освещены.

Мы не видели глубокого анализа ситуации на валютном рынке. С одной стороны, все хорошо, Нацбанк выкупает излишки валюты. С другой стороны, весь избыток валюты создается из-за внезапного присутствия нерезидентов, которые ранее на валютный рынок оказывали минимальное влияние. Что это за нерезиденты, как долго они будут еще находиться на белорусском валютном рынке? Ответы на эти вопросы помогут понять, будет ли ситуация валютного равновесия сохраняться в ближайшем будущем. Потому что без нерезидентов на белорусском валютном рынке уже образовался бы дефицит – все остальные участники рынка стали чистыми покупателями валюты.

– С августа белорусам подняли пенсии и пособия. Причем пенсии увеличились сразу на 10%. Нет ли опасности разгона инфляции этими выплатами?

– Как уже было отмечено выше, рублевая эмиссия не проходит бесследно. Эти деньги через выкуп облигаций Минфина попадают в бюджет, а из бюджета пополняется в том числе Фонд социальной защиты населения, из которого и выплачиваются повышенные пенсии и пособия. Кроме того, излишки денег банки используют для кредитования госпредприятий, которые сейчас находятся в тяжелой финансовой ситуации. Поэтому мы видим снижение зарплат только в тех секторах, где они были достаточно высокими, что не несет за собой никаких социальных последствий.

В остальных секторах экономики поддерживаются занятость и зарплаты. Очевидно, что на фоне серьезных санкций и сокращения экономики это может происходить за счет запасов или финансовых вливаний.

Таким образом, мы видим традиционную для Беларуси ситуацию – попытку со стороны государства компенсировать последствия высокой инфляции дополнительными выплатами пенсий, пособий и поддержанием уровня зарплат. Да, в реальном выражении зарплаты сокращаются, но частичная компенсация роста цен все же происходит. Повышение пенсий на 10% – это тоже ниже инфляции.

– Как можно заметить по данным Нацбанка, кредитование в Беларуси практически восстановилось к докризисным уровням января-февраля. Нет ли здесь дополнительных рисков на фоне проблем с поступлением валюты в страну?

– Мы уже много раз видели в экономической истории Беларуси, к чему это может привести: инфляция, девальвация, финансовые проблемы. Мы также видим, что растет закредитованность белорусских компаний в российских рублях. И это может оказаться такой же проблемой, как и избыток долларовых кредитов. Потому что пока Россия не сталкивается с серьезными ограничениями основного экспорта (энергоресурсы, зерновые и пр.), а Беларусь уже столкнулась с ними. То есть у российского рубля нет в долгосрочной перспективе тренда на ослабление. У нас ситуация хуже, потому что тренд на ослабление белорусского рубля есть: кроме эмиссионного давления и проблем с экспортом, финансовое состояние белорусских предприятий далеко от идеального.

Долговая нагрузка сейчас такова, что перекрывает любые попытки роста реальной экономики.

И надо понимать, что все эти кредиты предприятия сейчас просто «проедают», они не тратятся на инвестиции или даже не очень успешную модернизацию. Все деньги идут на пополнение оборотных средств – как для выплаты зарплат, так и для закрытия срочных оплат по счетам.

– На какие показатели стоит обратить внимание, чтобы понять, что девальвация близко?

– Стоит внимательно смотреть за динамикой. Июньские показатели ВВП продемонстрировали замедление падения экономики. Но помесячная динамика не очень показательна, стоит наблюдать далее, чтобы понять – это разовое замедление и в июле падение усугубится, или все же разворот, и экономика начинает восстанавливаться. С одинаковой вероятностью может произойти как одно, так и другое.

Сейчас действуют разные силы: с одной стороны, белорусская экономика приспосабливается к санкциям, с другой стороны, санкции постоянно ужесточаются.

Если падение экономики замедлится, то также непонятно, как долго мы будем выходить из рецессии. Например, показатель роста складских запасов, который указывает, что падение экономики переносится в будущее. Сейчас продукция производится на склад с расчетом на то, что найдутся новые схемы экспортных поставок, разрешатся логистические проблемы и это позволит довольно быстро склады разгрузить. И если эти надежды не оправдаются, то предприятиям придется останавливать производство.

Я также рекомендую следить за новостями о кредитовании, о выпусках облигаций под низкие проценты, так как это все увеличивает эмиссию и давление на белорусский рубль. И, конечно, стоит следить за новостями о новых путях поставок белорусского калия, что происходит с нашими нефтепродуктами. Все это будет влиять на дальнейшее развитие событий в экономике.

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