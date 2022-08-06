В древнеримском храме нашли загадочные фигурки из бронзы 6.08.2022, 10:49

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Святилище было построено при Октавиане Августе на месте геотермальных источников.

В итальянском Сан-Кашано-деи-Баньи во время раскопок древнеримского святилища археологи нашли бронзовые фигурки — части человеческого тела. Среди них были ухо, ноги, матка, фаллос. Вероятно, принеся их в жертву, в античные люди рассчитывали избавиться от болезней, пишет N+1.

Сан-Кашано-деи-Баньи находится рядом с геотермальными источниками. Ими начали пользоваться еще во времена этрусков — в первом тысячелетии до нашей эры. Там были купальни под открытым небом. Позже — римские термы.

Поблизости находилось святилище, построенное при Октавиане Августе — в первой половине I века. Через три столетия его разрушили. Вероятно, из-за христианизации региона.

Во время раскопок храма нашли не только бронзовые части тела, но и множество монет, алтари в честь разных богов и статуи.

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