В Беларуси сложилась уникальная ситуация на рынке труда 6.08.2022, 14:04

Падающая экономика перестает создавать рабочие места.

По данным Белстата, в июне численность населения, занятого в экономике Беларуси, составила 4 млн 206,8 тыс человек. Это на 4,9 тыс меньше, чем месяцем ранее. А всего за первое полугодие 2022 года экономика лишилась 56 тыс занятых. Это больше, чем за весь 2021 год, когда общее снижение занятости составило порядка 40 тыс человек, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

В региональном разрезе в июне больше всего рабочих рук потеряла столица. Здесь разница между принятыми на работу и уволенными превысила 6 тыс человек.

Значительный отток кадров из Минска во многом обеспечен сферой ИТ. Более тысячи человек потеряли рынки труда юга Беларуси – Брестской и Гомельской областей.

Отрицательный результат принятых и уволенных отмечен и в прочих регионах.

Превышение увольнений над набором сотрудников происходит по большинству отраслей. Значительный кадровый отток наблюдается на фоне проблем в обрабатывающей промышленности – в производстве текстиля, производстве транспорта, ремонте оборудования и многих других сферах. Продолжается отток кадров в строительстве.

Здесь он непрерывно происходит еще с 2020 года. Значительно снижается занятость в сфере торговли – превышение увольнений над набором в июне составило 3,4 тыс человек.

Аналогичная ситуация в наиболее социально ориентированных сферах – здравоохранении и образовании. Превышение увольнений над набором в июне здесь составило 2,6 тыс и 0,3 тыс человек соответственно.

Ситуация на белорусском рынке труда с каждым месяцем ухудшается. Падающая экономика перестает создавать рабочие места, а выезд на заработки на зарубежные рынки все еще затруднен. Если в прошлом году главным препятствием была пандемия, то сейчас это военные действия в Украине.

Государственные предприятия тоже активно сокращают занятость. Социальный контракт между властью и обществом, включавший гарантии трудоустройства, по всей видимости, себя исчерпал. А частный бизнес в сложившихся условиях не только не в состоянии абсорбировать высвобождающиеся рабочие руки с госсектора, но и сам сжимает штат.

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