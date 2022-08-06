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Боец полка Калиновского: Я однозначно на стороне добра!

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  • 6.08.2022, 14:43
  • 2,082
Боец полка Калиновского: Я однозначно на стороне добра!

Воин с позывным «ДЭН» рассказал, что его больше всего поразило на первом боевом выходе.

Воин полка имени Кастуся Калиновского Алексей Ковальчук с позывным «ДЭН» дал интервью пресс-службе полка.

Боец «ДЭН» рассказал о том, каково это: через десяток лет после военной службы вновь ощутить в руках тяжесть боевого оружия; о том, что его больше всего поразило на первом боевом выходе; о том, за что он любит украинцев и ненавидит русский фашизм.

«Я однозначно на стороне добра!», — заявляет боец полка Калиновского.

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