Боец полка Калиновского: Я однозначно на стороне добра! 1 6.08.2022, 14:43

2,082

Воин с позывным «ДЭН» рассказал, что его больше всего поразило на первом боевом выходе.

Воин полка имени Кастуся Калиновского Алексей Ковальчук с позывным «ДЭН» дал интервью пресс-службе полка.

Боец «ДЭН» рассказал о том, каково это: через десяток лет после военной службы вновь ощутить в руках тяжесть боевого оружия; о том, что его больше всего поразило на первом боевом выходе; о том, за что он любит украинцев и ненавидит русский фашизм.

«Я однозначно на стороне добра!», — заявляет боец полка Калиновского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».