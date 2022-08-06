Белорусской певице, которая спела песню «Океана Эльзы», дали 15 суток 4 6.08.2022, 17:17

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Мерием Герасименко

Украинофобский приговор лукашенковского суда.

Певице Мерием Герасименко, которая спела песню украинской группы «Океана Эльзы» «Обійми» на улице Зыбицкой в Минске, дали 15 суток.

Такая информация появилась на канале со списками задержанных.

Вчера 30 суток присудили руководителю бара «Банки-Бутылки» Андрею Жуку, возле которого было выступление.

Певица выступала на тусовочной улице 3 августа. Помимо других песен, она исполнила «Обійми» украинской группы «Океан Эльзы». За это на нее обрушились пропагандисты, после чего у Мерием и бара начались проблемы. Позже провластные каналы обвинили девушку в том, что она донатила на «Байрактар».

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