закрыть
6 августа 2022, суббота, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусской певице, которая спела песню «Океана Эльзы», дали 15 суток

4
  • 6.08.2022, 17:17
  • 3,920
Белорусской певице, которая спела песню «Океана Эльзы», дали 15 суток
Мерием Герасименко

Украинофобский приговор лукашенковского суда.

Певице Мерием Герасименко, которая спела песню украинской группы «Океана Эльзы» «Обійми» на улице Зыбицкой в Минске, дали 15 суток.

Такая информация появилась на канале со списками задержанных.

Вчера 30 суток присудили руководителю бара «Банки-Бутылки» Андрею Жуку, возле которого было выступление.

Певица выступала на тусовочной улице 3 августа. Помимо других песен, она исполнила «Обійми» украинской группы «Океан Эльзы». За это на нее обрушились пропагандисты, после чего у Мерием и бара начались проблемы. Позже провластные каналы обвинили девушку в том, что она донатила на «Байрактар».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин