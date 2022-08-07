Байден получил отрицательный тест на COVID-19
- 7.08.2022, 3:00
У президента США хорошее самочувствие.
Президент США Джо Байден получил отрицательный тест на коронавирус.
Об этом сообщает сайт Белого дома.
В письме лечащего врача говорится о том, что у Байдена хорошее самочувствие. С учетом так называемого «рикошета», когда у него выявили коронавирус после отрицательного теста, ему ежедневно делают тесты на антиген. Сегодня был получен отрицательный результат.
«Из соображений осторожности президент продолжит свои строгие меры изоляции в ожидании второго отрицательного теста», - отметил он.
Напомним, в конце июля у Байдена выявили COVID после серии отрицательных тестов. В общей сложности американский президент болеет более двух недель.