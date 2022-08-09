На Донбассе ВСУ устроили засаду и ударили по колонне врага

На Донбассе ВСУ устроили засаду и ударили по колонне врага2
- 9.08.2022, 9:39
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Уничтожены сразу пять российских танков и их экипажи.
На восточном фронте украинские бойцы организовали засаду против колонны российских войск и атаковали ее. Соответсвующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.
Согласно ролику, ВСУ удалось уничтожить пять вражеских танков и их экипажи.
Ранее в Генштабе ВСУ показали видео, как бойцы 93-й отдельной механизированной бригады нанесли эффектный удар по российскому танку.