На Донбассе ВСУ устроили засаду и ударили по колонне врага 2 9.08.2022, 9:39

1,848

Уничтожены сразу пять российских танков и их экипажи.

На восточном фронте украинские бойцы организовали засаду против колонны российских войск и атаковали ее. Соответсвующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

Согласно ролику, ВСУ удалось уничтожить пять вражеских танков и их экипажи.

Ранее в Генштабе ВСУ показали видео, как бойцы 93-й отдельной механизированной бригады нанесли эффектный удар по российскому танку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».