Белорусские банки изменили лимиты на снятие валюты 9.08.2022, 10:40

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Первыми новые правила ввели БНБ-Банк и Альфа-Банк.

Для клиентов белорусских банков ввели новые изменения по валюте. Коммерческие финучреждения начали увеличивать лимиты на снятие наличной валюты в банкоматах и отделениях. Первыми ввели послабления БНБ-Банк и Альфа-Банк, сообщает OL.

Так, в БНБ-Банке с 8 августа максимальная сумма выдачи наличных с текущих счетов увеличена с 25 до 50 тыс. долларов и с 15 до 25 тыс. евро.

Максимальная сумма выдачи наличных, зачисленных на текущие счета после окончания срока вклада, увеличена с 75 до 100 тыс. долларов или евро.

Необходимую сумму нужно заказать за 10 рабочих дней.

Альфа-Банк (Беларусь) с 8 августа разрешил снимать валюту в банкоматах — до $500 в сутки и увеличил максимальную сумму для заказа — с 20 до 50 тыс. долларов и с 10 до 20 тыс. евро.

Время ожидания с момента заказа валюты до выдачи сокращено с 10 до 5 банковских дней. Снимать деньги теперь можно не 1 раз в месяц, а сколько угодно раз.

Лимиты на снятие валюты белорусские банки начали вводить в марте 2022 года на фоне ажиотажного спроса клиентов из-за начала военных действий в Украине.

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