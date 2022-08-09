закрыть
9 августа 2022, вторник, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Волновахе произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов

1
  • 9.08.2022, 11:07
  • 1,758
В Волновахе произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов

Детонацию вражеского арсенала сняли на видео.

Минувшей ночью украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских войск в оккупированной Волновахе Донецкой области. Арсенал оружия, похоже, был довольно серьезным, поскольку была долго слышна детонация.

Взрывы и горение на складе очевидцы сняли на опубликованном в сети видео. Информация о погибших оккупантах пока уточняется.

Напомним: вечером 8 августа во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, их было около 10. Инцидент может быть связан с работой Вооруженных сил Украины по врагу, однако точных данных от официальных лиц еще нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин