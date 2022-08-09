В Волновахе произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов

В Волновахе произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами оккупантов1
- 9.08.2022, 11:07
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Детонацию вражеского арсенала сняли на видео.
Минувшей ночью украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских войск в оккупированной Волновахе Донецкой области. Арсенал оружия, похоже, был довольно серьезным, поскольку была долго слышна детонация.
Взрывы и горение на складе очевидцы сняли на опубликованном в сети видео. Информация о погибших оккупантах пока уточняется.
Напомним: вечером 8 августа во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, их было около 10. Инцидент может быть связан с работой Вооруженных сил Украины по врагу, однако точных данных от официальных лиц еще нет.