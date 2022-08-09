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В Гродно водитель автобуса напал на пожилого пассажира

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  • 9.08.2022, 11:26
  • 3,706
В Гродно водитель автобуса напал на пожилого пассажира

Инцидент произошел на маршруте №13.

Пожилой мужчина в Гродно, попытался спросить у водителя, по какому маршруту движется автобус №13. Однако начальнику автобуса не захотелось отвечать и он демонстративно закрыл двери, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Потенциальный пассажир обошел автобус и обратился со своим вопросом в открытую форточку, но водитель закрыл форточку и начал движение. В этот момент дедушка держался за автобус и чуть не упал.

Подобная настойчивость вызвала у шофера прилив гнева. Он выбежал из кабины и набродился на настойчивого гражданина. Несмотря на свидетелей пытался завести заведомо слабого за остановку и избить.

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