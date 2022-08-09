«Говорила туристам, что у них коронавирус, и отменяла поездки» 9.08.2022, 13:18

Директор белорусской турфирмы придумала «схему» на 290 тысяч.

Суд в Минске рассмотрел дело директора турфирмы, которая раздавала туристам положительные ПЦР-тесты. Женщина завладела и пыталась завладеть деньгами более 100 потерпевших, общая сумма составила почти 290 тысяч рублей, пишет onliner.by.

Все происходило с декабря 2019 года по сентябрь 2021-го. По информации пресс-службы Верховного суда, женщина завела аккаунт в Instagram и рекламировала турагентство King Travel. Действуя от собственного имени в качестве индивидуального предпринимателя, а также от имени другого ИП и турагентства King Travel, она заключала договоры с туристами и принимала от них оплату.

Позже она говорила туристам, что у них коронавирус, из-за этого приходилось переносить или отменять оплаченные поездки. «Подтверждением» ковида были фиктивные результаты лабораторных исследований, которые женщина изготовила заранее. В итоге суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

С учетом еще одного приговора в 2020 году за мошенничество ей назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев со штрафом 200 базовых (6,4 тысячи). В пользу потерпевших взыскана компенсация морального и материального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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