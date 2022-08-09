Европарламент: Борьба против режима Лукашенко — это общее дело 3 9.08.2022, 13:40

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Евродепутаты призвали проявить твердость в осуществлении санкций против нелегитимных властей.

Европарламент выпустил специальное заявление, приуроченное ко второй годовщине белорусской революции.

«Больно видеть, что с тех пор народ Беларуси подвергается систематическим репрессиям в их худших формах», — говорится в сообщении.

В нем указано, что «режим подавляет выражение любых критических голосов» в то время, как сам Лукашенко «продал большую часть суверенитета своей страны кремлевским спонсорам» — как следствие, Беларусь все больше становится похожа на «российскую военную зону».

«Последние события показывают, что борьба против нелегитимного, опасного режима Лукашенко — это не только внутреннее дело белорусов: это и наша забота, поскольку это представляет явную угрозу для всего нашего континента», — говорится в заявлении.

В качестве примера евродепутаты привели миграционные кризис на границе Беларуси со странами ЕС и принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Они также напомнили, что в Беларуси сейчас почти 1300 политзаключенных, некоторые попали за решетку еще будучи несовершеннолетними. Под стражей в настоящее время содержатся 30 журналистов. Около 900 неправительственных организаций, как и независимые профсоюзы, были ликвидированы либо находятся в стадии ликвидации, а 60 адвокатов были лишены лицензий.

Европарламент призвал белорусские власти «немедленно и безоговорочно освободить и снять все обвинения со всех политических заключенных и лиц, подвергшихся произвольному задержанию, и требует немедленного прекращения насилия и репрессий».

Евродепутаты также призвали международное сообщество «проявить твердость в осуществлении санкций против нелегитимного режима Лукашенко», поскольку «мужественный народ Беларуси является частью нашей европейской семьи».

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