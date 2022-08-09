На Землю собираются вернуть шерстистых мамонтов 6 9.08.2022, 13:49

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Проект уже привлек 75 млн долларов инвестиций.

ДНК шерстистых мамонтов хотят скрестить с азиатскими слонами, которые являются их самыми близкими родственниками.

На материковой Сибири около 3900 лет умер последний из известных шерстистых мамонтов. Теперь же стартап из Техаса, США собирается вернуть к жизни утерянный вид, вместе с этим перед человечеством возникают новые вопросы, например, могут ли мамонты стать частью мясной промышленности, пишет Independent.

Компания Colossal Biosciences собирается использовать генную инженерию, что скрестить ДНК шерстистых мамонтов с азиатскими слонами – ближайшими потомками первых. Если планы компании увенчаются успехом, то уже через 6 лет на Земле появится шерстистый мамонт или его максимально приближенная копия. В этом году проект уже привлек 75 млн долларов инвестиций.

«Шерстистый мамонт на протяжении веков хранил здоровье нашей планеты», – говорят в компании.

Вымирание мамонтов произошло по вине не только человека, но и самого ледникового периода, который существенно сократил среду обитания этих животных. Но, по словам палеонтологов, стоянки древних людей полны костей представителей мегафауны, на которую охотился и употреблял в пищу человек.

Если учитывать прогресс в воскрешении шерстистого мамонта, возникает вполне логичный вопрос, должны ли люди снова начать питаться мамонтами?

Colossal Biosciences ничего не говорит о такой перспективе, вместо этого компания сосредоточилась на экологических преимуществах. Дело в том, что эти гигантские животные, перемещаясь по территориям, утаптывали и утолщали вечную мерзлоту.

«Если бы могли возродить экосистему мамонтовой степи, то смогли бы обратить вспять быстрое потепление, и что более важно, защитить вечную мерзлоту Арктики – крупнейший резервуар углерода в мире», – говорят в компании.

Глава компании Regenerative Food and Farming Холли Уайтлоу говорит, что такие крупные животные полезны для почвы, они распространяют семена и микробы, когда путешествуют на десятки километров. Чем здоровее будет арктическая почва, тем больше на ней появится пастбищ и тем больше углерода уйдет из атмосферы.

Палеонтолог из Музея естественной истории и специалист по шерстистым мамонтам Виктория Херридж призывает людей быть острожными с такими далеко идущими планами.

«Такого рода проекты являются биоинженерными экспериментами, которые приведут к глобальным изменениям на планете. Поэтому возникает вопрос: кто имеет право вмешиваться в климатическую систему Земли», – говорит Херридж.

Но в какой-то момент, если популяция шерстистых мамонтов будет восстановлена, людям придется решить, хотят ли они добавить в свой рацион мегафауну.

По мнению Уайтлоу, выросший на пастбищах мамонт будет источником хорошего соотношения жиров омега-3 к омега-6. Это делает мясо мамонтов отличным выбором в диетическом плане.

В это же время, вице-президент программ PETA (Люди за этичное обращение с животными) Элиза Аллен утверждает, что будущее мясной промышленности не за мамонтами, а за мясом, которое будет выращено в лаборатории или напечатано на 3D-принтере.

Соучредитель аналитического центра Sentience Institute Джейси Риз Антис согласен с защитниками животных.

«Одна из самых насущных задач 21 века заключается в том, чтобы покончить с неэтичной, неустойчивой индустрией промышленного животноводства», – отмечает эксперт.

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