Археологи сообщили о новых неожиданных находках в Помпеях 1 9.08.2022, 14:36

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Как выглядело жилище обычных людей в древнеримском городе.

Археологи сообщили о новых неожиданных находках в Помпеях. Ученые вели раскопки в районе так называемого «волшебного сада» — живописной местности, где рассчитывали найти очередную роскошную виллу. Но вместо этого обнаружили скромный дом с глиняным полом, но и с некоторыми изысканными предметами интерьера, пишет AP News.

Помпеи стали крупным городом и одним из центров роскошной жизни во времена римского правления. Хорошо известно о богатых виллах древнеримской знати, театрах, прочих увеселениях, беззаботной жизни и красоте Помпеев — до того, как они были разрушены извержением Везувия. Но гораздо меньше сведений о жизни среднего класса и бедных помпейцев.

Руководители современного археологического парка «Помпеи» отмечают: что в городе было много людей, живших скромно и даже бедно, например, слуг и рабов. Новые артефакты и найденный домус (дом) рассказывают именно о таких горожанах.

Раскопки на месте двухэтажного дома открыли содержание помещений первого этажа (второй полностью обвалился). В одной из пяти комнат под упавшими балками нашли остатки кровати, которая по конструкции напоминает раскладушку.

В то время как стены господских домов в Помпеях украшали богатыми фресками, в этих скромных комнатах их даже не красили, только покрывали штукатуркой, а в одном из помещений был земляной пол.

Однако нашлись в доме и изысканные предметы: рядом с кроватью стоял большой деревянный сундук, в момент катастрофы его крышка была открыта. Внутри оказалась масляная лампа с барельефом Зевса, превращающегося в орла.

По другую сторону располагался маленький круглый столик на трех ножках, украшенный орнаментом и с декоративными тарелочками на нем. Сегодня такие столики называют акцентными, они служат модным украшением интерьера.

«Эти люди часто жили в арендованных домах, они были „на обочине жизни“ по сравнению с более богатыми. Они были уязвимы во время политических кризисов и нехватки продовольствия, но при этом весьма амбициозны в подъеме по социальной лестнице», — заявил Габриэль Цухтригель, директор археологического парка «Помпеи».

Вероятно, жильцам конкретно этого дома не хватило средств, чтобы украсить все пять комнат, рассуждает археолог.

Самым богатым изделием в домусе оказалась цистерна для воды во дворе, которая, по словам археологов, была «исключительно хорошо украшена». Также в комнате, которая могла служить кладовой, стоял массивный деревянный шкаф — на его прогнувшихся полках остались посуда, стеклянные и керамические миски и вазы.

В других комнатах нашли фрагмент прозрачной тарелки с изумрудным и синим рисунком, а еще чашу для благовоний в форме колыбели. С помощью техники гипсовых слепков, которую и ранее активно использовали в Помпеях, археологи идентифицировали также папку с документами, скрепленными воском и веревкой. Сотрудники исторического парка планируют укрепить домус, чтобы он стал еще одним музеем под открытым небом.

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