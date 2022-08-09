Евродепутаты: Поражение Лукашенко — лишь вопрос времени 1 9.08.2022, 16:17

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Он не может выиграть войну с собственным народом.

Ряд евродепутатов во вторую годовщину революции в Беларуси записали видео в поддержку всех, кто борется с режимом Лукашенко. Видео было опубликовано на странице в «Фейсбуке» депутата Европейского парламента, экс-министра иностранных дел Польши Анны Фотыги. Также на видео к белорусам обращаются евродепутаты от Литвы Раса Юкнявичене, Пятрас Ауштрявичюс, евродепутаты от Польши Роберт Бедронь и Радослав Сикорский и другие. Приводим текст обращения.

«Друзья белорусы!

Мужественный белорусский народ поднял свои головы, проголосовал и выступил против фальшивого, нелегитимного и жестокого режима Лукашенко.

Вы так смело боретесь со все более агрессивным режимом Лукашенко.

Сегодня мы отмечаем вторую годовщину народного восстания в Беларуси.

Мы многое сделали, но надо победить путинский режим, напавший на Украину. Давайте присоединимся к этой борьбе, и когда мы это сделаем, то стремление белорусского народа стать частью Европы, поддержанное Европейским парламентом и заявленное на 4-й Конференции Калиновского в Брюсселе, станет реальностью.

Мы должны помнить, что нападение на Киев стало возможным из-за того, что выборы в Беларуси были украдены.

Мы должны оказать белорусскому гражданскому обществу необходимую помощь.

Вы встали на защиту равноправия в своей стране. Бой не окончен.

Лукашенко продолжает бороться против собственных граждан. Однако, как мы все знаем, он не может выиграть эту войну. Его поражение лишь вопрос времени.

Мы поддерживаем всех белорусов. Это свободолюбивые люди, особенно те, кто находиться в тюрьме сейчас, в том числе — Юрия Власова.

Европейский парламент продолжает поддерживать народ Беларуси.

Мы продолжаем поддерживать всех белорусов, которые стремятся к свободе и демократии.

Наша с вами солидарность непреодолима — это послание для Лукашенко: «Нас не остановить, и однажды это принесет Беларуси свободу и независимость».

Не стоит считать, что мы о вас забыли. На самом деле, мы всем сердцем с вами, и наша солидарность нерушима. Жыве Беларусь!», — говорится в заявлении.

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