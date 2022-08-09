В Беларуси выявлен штамм «омикрон-ниндзя» 2 9.08.2022, 18:04

Штамм обнаружен в Минске и в Витебске.

В Беларуси выявлены два случая заражения штаммом «омикрон-ниндзя» коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

«Новый вариант «омикрона», который еще называют «ниндзя», обнаружили у больных ковидом в Витебске и Минске. Можем говорить о начале циркуляции данного штамма», — передает его слова пресс-служба Минздрава.

Тарасенко заявил, что Минздрав не ожидает каких-то изменений в плане лечения. Между тем в мире считается, что этот штамм стремительно распространяется и менее заметен для иммунной системы человека (отсюда и такое название). «Мы все же убеждены, что дополнительных мероприятий со стороны Минздрава (кроме как увеличения темпов вакцинации), изменения протоколов не нужно», — добавил медицинский чиновник.

Говоря о циркуляции штаммов, он сообщил, что вариант «стелс» завершает свою циркуляцию, она на уровне 8* по стране. А 92% заболеваний — это «омикрон» ВА.4 и ВА.5.

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