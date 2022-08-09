Производство вакцин от ковида в России рухнуло на 97% 2 9.08.2022, 21:01

2,876

В РФ пиковый прирост ковида с марта текущего года.

После того как пандемия «исчезла» из российской повестки на фоне войны в Украине, государство практически перестало заказывать вакцины от коронавируса. В результате их производство рухнуло на 97%, выяснил «Коммерсантъ».

По оценкам аналитической компании RNC Pharma, за 6 месяцев в стране выпустили всего 2,34 млн доз «Спутника V» против 85,5 млн за аналогичный период 2021-го. Всего в прошлом году произвели 102,3 млн доз, следует из данных реестра Росздравнадзора — при этом значительная часть этой вакцины уже использована, ведь по официальной статистике прививку ею сделали 75 млн россиян.

В графике на портале госзакупок говорилось, что в 2022 году планировалось выпустить 56,6 млн доз «Спутника V» на 31 млрд рублей. В том числе 30,77 млн доз лайт-версии. Однако на начало августа разработчик основной российской вакцины, центр имени Гамалеи, разместил всего три контракта на производство только 653,9 тысяч доз «Спутника V» и один — на производство 6,9 млн доз однокомпонентного «Спутника Лайт».

Данные Росздравнадзора также подтверждают, что массовый выпуск вакцины прекратился: с начала этого года в гражданский оборот ввели всего 25 серий «Спутника V», из них 20 произвел непосредственно центр имени Гамалеи. Каждая серия содержит от 10 тысяч до 30 тысяч доз.

Что касается двух других зарегистрированных в России вакцин, «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», за полгода первая не поступала в гражданский оборот вообще, а объем выпуска второй составил всего 2,85 млн доз.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что партнеры центра имени Гамалеи приостановили выпуск вакцины из-за отсутствия заказов от государства. Источник в Минздраве подтвердил, что государство перестало закупать «Спутник V» из-за снижения заболеваемости. При этом центр имени Гамалеи имеет самую маленькую производственную площадку.

Ранее сообщалось, что в российских поликлиниках закончился лайт-вариант вакцины. Сделать ревакцинацию Минздрав предлагает первым компонентном «Спутника V».

При этом в стране наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом: ежедневно выявляют уже по 20 тысяч заболевших, а недельные показатели достигают 100 тысяч случаев, чего не было с марта. По данным отчета федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, взлетело и число госпитализаций: рост составил 27,7% в пересчете на 100 тысяч жителей.

На этом фоне повышается спрос на прививки — в отдельных регионах уже в три раза. Беспалов не исключает возникновения острого дефицита вакцин в случае продолжения роста заболеваемости. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк также напомнил, что для возобновления производства потребуется как минимум месяц, поскольку такое время необходимо для выращивания аденовирусных векторов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».