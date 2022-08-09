На польско-литовской границе после погони перехватили белорусские сигареты на 1,1 млн евро 9.08.2022, 23:14

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Фотофакт.

Литовские пограничники, таможенники и полиция в сотрудничестве с польской полицией перехватили крупную партию белорусских сигарет, которые собирались вывезти из Литвы в Польшу.

Вечером 4 августа польские полицейские собирались остановить микроавтобус Renault Master, который въехал из Литвы, но водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться на высокой скорости. Полицейские бросились в погоню. К микроавтобусу вскоре присоединились помощники на двух легковых автомобилях. Они активно мешали преследованию и даже заблокировали полицейским дорогу. Погоня продолжалась час и завершилась для полиции неудачей: микроавтобус и легковые автомобили скрылись на территории Литвы по лесным дорогам. Поляки проинформировали о произошедшем литовских коллег.

Литовские пограничники и полицейские начали поиск беглецов, а таможенники проверяли территорию транспортных компаний возле города Лаздияй. Утром на складе одной из фирм они заметили менеджера компании, который перегружал коробки с сигаретами из одного грузовика в другой. Вскоре к складу подъехал местный фермер. Обоих задержали. Выяснилось, что у одного из задержанных были документы на автомобиль, который вечером скрылся от польских полицейских.

На складе фирмы нашли около 294 тысяч пачек белорусских сигарет Fest. Их стоимость с налогами оценивается в 1,096 млн евро. Начато расследование.

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