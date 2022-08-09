Байден поставил точку в ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО 9.08.2022, 23:24

США стали 23-й страной, которая ратифицировала резолюцию о расширении альянса.

Президент США Джо Байден подписал ратификационные документы, что сделало Финляндию и Швецию еще на один шаг ближе к вступлению в альянс НАТО. Он также призвал другие государства, которые входят в НАТО, «как можно скорее» одобрить вступление обеих стран в альянс, сообщает CNBC.

«[Президент России Владимир] Путин думал, что сможет разлучить нас. Наш союз теснее, чем когда-либо, он более сплочен, чем когда-либо, и после того, как Финляндия и Швеция присоединятся, мы станем сильнее, чем когда-либо», — заявил американский президент.

На прошлой неделе сенат проголосовал 95 голосами против одного за ратификацию документов о вступления Финляндии и Швеции в военный альянс.

В мае обе страны начали формальный процесс подачи заявления в НАТО на фоне войны России на Украине. И Финляндия, и Швеция уже отвечают многим требованиям, предъявляемым к членству в НАТО. Некоторые из требований включают наличие функционирующей демократической политической системы, экономическую прозрачность и готоврнсть вносить военный вклад в миссии НАТО. «Они будут соответствовать всем требованиям НАТО, мы в этом уверены», — сказал Байден перед подписанием документов.

США стали 23-й страной, чьи законодательные органы ратифицировали резолюцию о расширении альянса. Всего должны проголосовать 30 государств-членов.

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