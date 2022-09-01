Япония подготовила рекордный оборонный бюджет 1.09.2022, 0:52

Токио будет модернизировать свои крылатые ракеты и разрабатывать гиперзвуковое оружие.

Япония будет модернизировать свои крылатые ракеты, увеличивать их дальность и разрабатывать гиперзвуковое оружие. Страна намерена значительно увеличить военные расходы, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Китая, передает The Moscow Times.

Министерство обороны в среду представило рекордный для себя проект бюджета в 5,6 трлн иен ($40 млрд) на финансовый год, начинающийся в апреле 2023 г. В текущем году расходы запланированы на сумму 5,4 трлн иен.

Но по словам людей, знающих о дискуссиях в министерстве, итоговая сумма составит не менее 6 трлн иен ($43,3 млрд) после включения дополнительных расходов на вооружение в конце 2022 г., когда будет обнародована новая стратегия национальной безопасности. В этом случае рост оборонных расходов Японии станет одним из самых значительных за период после Второй мировой войны.

В последнее десятилетие Токио постепенно увеличивал оборонный бюджет, но он все равно оставался на уровне около 1% ВВП. Но теперь ситуация должна измениться. Премьер-министр Фумио Кисида пообещал «существенно» модернизировать вооруженные силы, после того как вторжение России в Украину обострило в Японии страх того, что Китай может попытаться захватить Тайвань.

Правящая Либерально-демократическая партия призвала довести оборонные расходы до 2% ВВП, как в странах НАТО, но правительство пока не установило конкретной нормы.

Люди, знакомые с ходом обсуждений в министерстве обороны, говорят, что рассматривается вопрос о разработке собственных крылатых ракет с дальностью полета более 1000 км. Это позволило бы Японии наносить удары с военных кораблей и самолетов по целям на территории Северной Кореи и Китая.

Также выделяются средства на беспилотники, кибербезопасность, исследования в области гиперзвукового оружия, развитие космического потенциала.

Как ожидается, частью стратегии национальной безопасности Японии, которая придерживается оборонительной доктрины, станет использование береговых противокорабельных ракетных комплексов в качестве основы сил и средств нанесения первого удара по вражеским базам.

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